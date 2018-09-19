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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Южную Корею

Политика

Визит состоится уже в октябре и призван способствовать межкорейскому диалогу

Сеул, 19 сентября 2018, 18:58 — REGNUM  Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует посетить Республику Корея с официальным визитом в начале октября. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство KBS.

Госпожа Матвиенко отметила важность идущего в настоящее время интенсивного межкорейского диалога и выразила уверенность в том, что в таких переговорах должны участвовать члены парламентов КНДР и Республики Корея.

Валентина Матвиенко ранее провела переговоры с депутатами Верховного народного собрания (парламент КНДР), которые высказали заинтересованность в переговорах с южнокорейским парламентом.

В начале сентября Валентина Матвиенко посетила КНДР, где приняла участие в торжествах по случаю 70-летия образования государства.

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Зарубежная хроника
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