Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Южную Корею

Сеул, , 18:58 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует посетить Республику Корея с официальным визитом в начале октября. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство KBS.

Госпожа Матвиенко отметила важность идущего в настоящее время интенсивного межкорейского диалога и выразила уверенность в том, что в таких переговорах должны участвовать члены парламентов КНДР и Республики Корея.

Валентина Матвиенко ранее провела переговоры с депутатами Верховного народного собрания (парламент КНДР), которые высказали заинтересованность в переговорах с южнокорейским парламентом.

В начале сентября Валентина Матвиенко посетила КНДР, где приняла участие в торжествах по случаю 70-летия образования государства.