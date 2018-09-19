Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Южную Корею

Сеул, 19 сентября 2018, 18:58 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует посетить Республику Корея с официальным визитом в начале октября. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство KBS.
Госпожа Матвиенко отметила важность идущего в настоящее время интенсивного межкорейского диалога и выразила уверенность в том, что в таких переговорах должны участвовать члены парламентов КНДР и Республики Корея.
Валентина Матвиенко ранее провела переговоры с депутатами Верховного народного собрания (парламент КНДР), которые высказали заинтересованность в переговорах с южнокорейским парламентом.
В начале сентября Валентина Матвиенко посетила КНДР, где приняла участие в торжествах по случаю 70-летия образования государства.