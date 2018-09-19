Порошенко назвал «фейком» данные о сбившей Boeing украинской ракете

Киев, , 18:14 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал представленные Министерством обороны России документы, которые свидетельствуют о том, что потерпевший крушение в Донбассе летом 2014 года малайзийский самолёт Boieng был сбит украинской ракетой.

Как заявил Порошенко, выступая 19 сентября на форуме книгоиздателей во Львове, Кремль хочет «уничтожить европейское единство, европейскую солидарность и европейскую идентичность».

«Одно из средств для этого — распространение фейков об Украине. Какими бы они ни были. Начиная от «их там нет» и заканчивая якобы украинской ракетой, которая сбила малайзийский «Боинг», — заявил президент Украины.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что ракета, сбившая малайзийский самолёт над Донбассом, была в 1986 году изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении и передана в воинскую часть в Украинской ССР, после чего не покидала украинской территории.

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