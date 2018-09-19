Власти южнокорейского города Пусан намерены развивать сотрудничество с КНДР

Пусан, Южная Корея, , 19:21 — REGNUM 18 сентября администрация южнокорейского города Пусан представила долгосрочные проекты сотрудничества с КНДР. Время публикации совпало с прибытием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на саммит в Пхеньян.

Власти города намерены развивать инфраструктурные проекты, например, соединить железные дороги Республики Корея и КНДР, а также объединить морские маршруты перевозок, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap. Кроме того, предполагается провести модернизацию северокорейских верфей, используя технологии южнокорейских кораблестроителей, а также внедрить в КНДР систему «умных городов».

Что касается культурной сферы, власти Пусана собираются провести межкорейский кинофестиваль и пригласить артистов из КНДР принять участие в крупном Пусанском международном кинофестивале. Также северокорейским спортсменам были высланы приглашения принять участие в теннисном турнире Korea Open в 2019 году и чемпионате мира по настольному теннису в 2020 году.