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Назарбаев назначил нового секретаря совета безопасности Казахстана

Политика

Секретарем совета безопасности назначен бывший директор службы внешней разведки «Сырбар» Габит Байжанов

Назарбаев назначил нового секретаря совета безопасности Казахстана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Военные Казахстана

Астана, 19 сентября 2018, 18:44 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Габита Байжанова помощником президента — секретарем совета безопасности республики, сообщили 19 сентября в пресс-службе главы государства.

Байжанов с 2015 года занимал должность директора службы внешней разведки Казахстана «Сырбар». С 2009 по 2015 году он был первым заместителем службы внешней разведки.

Марат Шайхутдинов временно исполняющий обязанности секретаря совета безопасности, освобожден от занимаемой должности указом Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Нурсултан Назарбаев и Габит Байжанов обсудили вопросы государственной безопасности и противодействия террористической угрозе.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил службе внешней разведки следить за террористами

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