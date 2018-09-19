Среда, 19 Сентября 2018 года
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Бывший губернатор Ломбардии получил 7,5 лет тюрьмы за коррупцию

Политика

Формой взяток было предоставление миланскому губернатору яхт и организация для него праздничных ужинов и вечеринок

Бывший губернатор Ломбардии получил 7,5 лет тюрьмы за коррупцию
ErikaWittlieb
Тюрьма

Милан, Италия, 19 сентября 2018, 17:56 — REGNUM  Апелляционный суд Милана увеличил срок наказания для бывшего губернатора провинции Ломбардия (Милан) Роберто Формигони с 6 до 7,5 лет тюрьмы, сообщает информагентство Ansa в среду, 19 сентября.

По версии следствия, формой взяток было предоставление губернатору яхт, организация для него праздничных ужинов и вечеринок, а в обмен двум коммерческим организациям предоставили возмещения потраченных на разные проекты средств из бюджета на общую сумму около 200 млн евро.

Генеральная прокуратура просила для Формигони именно 7,5 лет тюрьмы, но суд ранее приговорил его к шести годам заключения.

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Политическая жизнь Италии
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