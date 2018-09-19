Бывший губернатор Ломбардии получил 7,5 лет тюрьмы за коррупцию

Милан, Италия, , 17:56 — REGNUM Апелляционный суд Милана увеличил срок наказания для бывшего губернатора провинции Ломбардия (Милан) Роберто Формигони с 6 до 7,5 лет тюрьмы, сообщает информагентство Ansa в среду, 19 сентября.

По версии следствия, формой взяток было предоставление губернатору яхт, организация для него праздничных ужинов и вечеринок, а в обмен двум коммерческим организациям предоставили возмещения потраченных на разные проекты средств из бюджета на общую сумму около 200 млн евро.

Генеральная прокуратура просила для Формигони именно 7,5 лет тюрьмы, но суд ранее приговорил его к шести годам заключения.