Венгерские паспорта для Закарпатья: Киев может ждать неприятный сюрприз

Берегово, Украина, , 17:39 — REGNUM Информация о том, что граждане Украины венгерской национальности получают в консульстве в Берегово венгерские паспорта, не является новостью, главный вопрос — почему Киев решил сыграть на обострение в этом вопросе именно сейчас, отметил в среду, 19 сентября, обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский, комментируя информацию о выдаче украинским гражданам венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово.

Как сообщалось ранее, украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало информацию (включая и видеоролик) о том, что в консульстве Венгрии в Берегово (Закарпатская область) гражданам Украины выдают венгерские паспорта с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. Получающий паспорт должен прочесть текст клятвы, после чего его угощают бокалом шампанского.

То, что Венгрия раздает в Закарпатской области свои паспорта гражданам Украины венгерской национальности — это не секрет. Не секрет и то, что многие чиновники Закарпатской области, даже не будучи венграми, стремились эти паспорта получить — и получали. Вопрос, следовательно, в том, почему это видео было опубликовано именно сейчас и почему именно сейчас в Киеве решили сыграть на обострение.

Возможно, это связано не только с позицией Венгрии в отношении Закарпатья. У венгерского правительства есть претензии к украинскому закону об образовании и в целом к тем методам, которыми Украина управляет этим регионом.

Реакция Киева может быть связана и со встречей Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая состоялась 18 сентября. Путин и Орбан обсуждали в том числе и украинский вопрос. Венгрия не является участником ни Минских соглашений, ни Нормандского формата. Следовательно, обсуждаться могла только гуманитарная ситуация и репрессивная политика украинского государства по отношению к национальным меньшинствам.

В Киеве могли расценить это как знак предстоящего ужесточения политики Венгрии, которая уже сейчас блокирует Украине решение ряда вопросов по линиям ЕС и НАТО. В ответ на нынешние действия Киева венгры могут предпринять и более радикальные шаги в этом регионе. Киев может столкнуться с очень неприятным для него сюрпризом.