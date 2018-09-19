Аргументы РФ в деле о сбитом «Боинге» рушат единство Европы — Порошенко

Львов, Украина, , 17:51 — REGNUM Данные об украинской принадлежности ракеты, которой над Донбассом был сбит малазийский «Боинг», являются «фейком», с помощью которого Россия пытается разрушить европейское единство, солидарность и идентичность, заявил президент Украины Петр Порошенко 19 сентября на открытии 25-го форума книгоиздателей во Львове.

Порошенко констатировал, что русская книга больше не угрожает украинским читателям, поскольку книгоиздание на Украине стало ещё одним средством борьбы с «российской агрессией».

«Российская агрессия и гибридная война, развязанная против нас, превратила сознание украинских граждан на ключевую арену противостояния», — считает Порошенко.

Одним из методов влияния России на уязвимые умы граждан Украины является распространение «фейковых» новостей. С их помощью:

«Кремль хочет уничтожить европейское единство, европейскую солидарность и европейскую идентичность», — отметил президент Украины.

Порошенко привёл примеры «фальшивых» российских новостей:

«Начиная от «ихтамнет» (сообщения об отсутствие регулярных войск РФ на территории Украины — ИА REGNUM ) и заканчивая ракетой, которая будто бы сбила малазийский Боинг… Наш с вами долг — бороться с российской пропагандой внутри Украины, с российской пропагандой в Европе и во всём мире», — подытожил Порошенко.

Напомним, Министерство обороны Российской Федерации предоставило номер ракеты, которой был сбит самолёт малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году, а также документы, из которых следует, что на момент распада СССР ракета находилась в военной части, расположенной во Львовской области.

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В ответ председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов назвал эту информацию «фейком».

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