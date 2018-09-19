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Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Политика

Разговор был инициирован германской стороной

Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Москва, 19 сентября 2018, 17:12 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, сообщает 19 сентября пресс-служба Кремля.

Пресс-служба уточняет, что разговор был инициирован германской стороной и касался вопросов сирийского урегулирования.

В частности, Владимир Путин рассказал Ангеле Меркель о некоторых договоренностях с Турцией по урегулированию в зоне «Идлиб».

Кроме того, президент России выразил свою озабоченность ситуацией, ставшей результатом убийства главы ДНР Александра Захарченко. Канцлер ФРГ вновь подтвердила свою приверженность урегулированию внутриукраинского конфликта, в том числе в рамках «нормандского формата».

Были затронуты и «некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках».

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Внешняя политика России
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