В ООН назвали число погибших в Донбассе мирных жителей с 2014 года

Нью-Йорк, США, , 16:56 — REGNUM Свыше трёх тысяч мирных граждан погибли в Донбассе за период с начала вооружённого конфликта в 2014 году. Такие данные приводятся в опубликованном 19 сентября докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

По сведениям мониторинговой миссии ООН, за период с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года в результате конфликта погибли 2737 мирных жителей, в том числе 144 ребёнка.

С учётом жертв крушения малайзийского «Боинга» под Донецком летом 2014 года общее число погибших мирных граждан составляет 3035 человек, говорится в докладе.

Общее количество раненых за этот же период, по оценкам ООН, составило от семи до девяти тысяч человек.

Напомним, Киев с апреля 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость, отказавшись признавать новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота в феврале того же года.