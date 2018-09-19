Суд попросили арестовать имущество министра инфраструктуры Украины

Киев, , 16:51 — REGNUM Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в суд с просьбой арестовать имущество министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, сообщило издание «Украинская правда» 19 сентября, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, 13 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заявили, что Владимир Омелян подозревается в незаконном обогащении. Три года назад, пребывая на посту заместителя министра инфраструктуры, он купил новый автомобиль BMW X5. Общая стоимость активов Омеляна вдвое превысила его совокупные доходы за последние 18 лет.

Читайте также: НАБУ нашло у министра инфраструктуры активы, на которые ему работать 36 лет