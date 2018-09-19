Минск нацелился на Латвию, Киев сделал из России врага: Радио REGNUM

Москва, 19 сентября 2018, 17:00 — REGNUM
- В Польше считают, что новая база США перекроит геополитический ландшафт ЕС;
- В Литве отменён штраф поисковикам советских солдат;
- У Минска новый «любимый» транзитный партнёр — Латвия;
- Украина разрывает дружбу с Россией;
- На новые льготы нефтяникам потребуется более 900 млрд рублей.
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