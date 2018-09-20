США перед выборами: вбросы и потрясения, удачные и не очень

Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Приближение американских выборов, запланированных на ноябрь, оказывает влияние почти на любое событие, связанное с внутриполитической жизнью США. О том, как развиваются события, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Громкое «русское дело», которое должно было стать окончательным разоблачением «российского вмешательства» в выборы, вновь пробуксовывает. Джордж Пападопулос, одно время представлявшийся чуть ли не главным связным между Путиным и Трампом, был осужден на две недели тюрьмы за дачу ложных показаний, так что свою роль возмутителя информационного пространства «русское дело» во многом к настоящему моменту утратило. Зато продолжаются другие вбросы.

Представители Демократической партии и их сторонники стараются не дать остыть публичному интересу к великому противостоянию «прогрессивной Америки и ретрограда-Трампа». Издание «Нью-Йорк таймс» выпустило статью, подписанную крупным анонимным чиновником, посвященную работе целой бригады саботажников в администрации Белого дома, старающихся торпедировать инициативы президента. Посыл читателю понятен — держитесь, ребята, даже на самом верху полно сочувствующих демократическому делу. Примерно в таком же ключе была обставлена и речь Барака Обамы, который на встрече со студентами Университета Иллинойса призвал противостоять «могущественному меньшинству» силами «организованных масс».

Наконец, самым серьезным противостоянием стала продолжающаяся баталия вокруг кандидатуры Бретта Каваны на должность верховного судьи США. Обвинение в попытке изнасилования против Каваны шито белыми нитками, но и трансляция по массмедиа способна уничтожить его репутацию, даже если он ни в чем не виновен.

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