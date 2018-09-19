Конгрессмены США хотят избежать военной эскалации с Россией в Сирии

Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Более сорока членов конгресса США, как республиканцев, так и демократов, направили президенту Дональду Трампу письмо, напомнив ему, что Конституция США требует, чтобы президент запросил одобрение конгресса, прежде чем предпринимать военные действия в Сирии или в других местах. Об отправке этого письма в Белый дом 17 сентября сообщил в своем «твиттере» конгрессмен Джастин Амаш.

Амаш сделал свое заявление в понедельник вечером, как раз в день массированного израильского удара по Сирии, который привел к тому, что сирийской ракетой ПВО был сбит российский самолет Ил-20 с пятнадцатью военнослужащими на борту.

Письмо было подписано несколькими республиканцами, включая Томаса Масси, Марка Сэнфорда и Уолтера Джонса, а также 42 демократами. Начало письма следующее: «Мы обращаемся к вам с настоятельным призывом проконсультироваться и получить разрешение конгресса, прежде чем заказывать какие-либо дополнительные военные действия США в Сирии. Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что ваша администрация готовится вновь нанести удар по Сирии в случае очередного нападения с применением химического оружия».

Далее в письме очерчиваются конституционные ограничения на полномочия президента вести войну без предварительного одобрения конгресса, а именно: «Конституция дает конгрессу США право объявлять войну и разрешает президенту действовать только в порядке самообороны, а не просто в интересах США. Резолюция 1973 года о военных полномочиях также требует, чтобы президент консультировался с конгрессом и получал от него разрешение до применения наступательной военной силы».

В то же время другие конгрессмены призвали к полномасштабной атаке США на сирийское правительство, а конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер выступил на CNN на этой неделе и предложил установить бесполетную зону над Сирией.