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Узбекистан и Афганистан учредили общество дружбы

Политика

18 сентября в Ташкенте состоялся круглый стол «Новая веха в отношениях Узбекистана и Афганистана»

Узбекистан и Афганистан учредили общество дружбы
creativelenna
Дружба

Ташкент, 19 сентября 2018, 16:28 — REGNUM  В комитете по международным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве Узбекистана состоялся круглый стол на тему «Новая веха в отношениях Узбекистана и Афганистана», сообщает 18 сентября агентство УзА.

Мероприятие приурочено к образованию 18 сентября общества дружбы «Узбекистан — Афганистан». Участники круглого стола обсудили вопросы укрепления сотрудничества в экономической и культурно-просветительской сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа западные СМИ со ссылкой на представителя катарского офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммада Сохейль Шахина сообщили, что делегация движения обсудила с властями Узбекистана безопасность транспорта и ЛЭП.

Читайте ранее в этом сюжете: Талибы* обсудили в Ташкенте мирное урегулирование ситуации в Афганистане

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