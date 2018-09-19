В Италии не верят в эффективность саммита ЕС о мигрантах

Рим, , 16:13 — REGNUM Нелегальная миграция в очередной раз станет основной темой неформального саммита глав государств ЕС, но маловероятно, чтобы на встрече в Зальцбурге были приняты какие-либо решения, отмечают итальянские СМИ в среду, 19 сентября.

Италию на саммите представляют премьер-министр Джузеппе Конте и глава МИД Энцо Моаверо Миланези. Италия будет продолжать настаивать на «общеевропейском» ответе на вызовы миграции, но, судя по заявлениям евробюрократов, такого ответа не будет, полагают обозреватели Italia Oggi.

В частности, они цитируют главу Европейского Совета Дональда Туска, который призвал к «конструктивности» в обсуждении темы миграции. Тем не менее, эта тема продолжит оставаться в центре внимания европейских политиков ввиду приближения выборов в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года.

Саммит в Зальцбурге пройдет 19−20 сентября. Италия требует от ЕС перехода от слов к делу и реальной поддержки Италии в решении проблемы нелегальной миграции. В противном случае лидеры правящих партий страны угрожают заблокировать отчисления в бюджет ЕС и принятие долгосрочного бюджета ЕС.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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