Уголовное дело экс-премьера Киргизии Омурбека Бабанова приостановлено

Бишкек, , 16:12 — REGNUM Спецслужбы Киргизии приостановили уголовное дело о разжигании межнациональной розни, возбужденное против бывшего премьер-министра и экс-депутата Омурбека Бабанова. Об этом сегодня, 19 сентября, на заседании республиканского парламента заявил председатель госкомитета нацбезопасности Идрис Кадыркулов.

В свою очередь депутат Руслан Казакбаев напомнил главе спецслужб, что ранее международные эксперты выносили вердикт о том, что никаких противоправных призывов в предвыборных речах Бабанова не было — соответствующие документы были переданы следственным органам.

В ответ на это руководитель госкомитета нацбезопасности сообщил, что все имеющиеся материалы уже приобщены к уголовному делу, ранее возбужденному в отношении Бабанова.

«Они рассматриваются в рамках уголовного дела. Но я скажу, что мы ждем ответы на запросы в другие органы. Дело приостановлено», — подытожил Кадыркулов.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2017 года генеральная прокуратура возбудила против кандидата в президенты Киргизии Омурбека Бабанова уголовное дело по статьям «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».

Поводом для этого стало его выступление в городе Ош на встрече с местными избирателями, в ходе которого оппозиционный политик выразил мнение, что в Киргизии ущемляют права этнических узбеков.

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