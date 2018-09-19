На Украине ждут увеличенной военной помощи от США

Киев, , 16:07 — REGNUM Сенат США одобрил проект бюджета на 2019 год, в котором военная помощь Украине увеличена на $50 млн — до $250 млн, по сравнению с 2018 годом. Об этом 19 сентября сообщает посольство Украины в США в Facebook.

«Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине на безопасность до 250 млн. долл … Данный бюджет на 50 млн. долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства», — говорится в сообщении.

Для вступления в силу согласованный проект «Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019» должен еще пройти голосование в Палате представителей, после чего он будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

«Согласно законопроекту, $250 млн выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных сил Украины», — отмечается в материале.

В свою очередь главред украинского издания Юрий Бутусов сообщил, что Украина купила новейший радар стоимостью 6,7 миллиона долларов, и добилась прорыва в поставках высокотехнологичных видов вооружений из стран НАТО. По его словам, в 2018 году Украина усилила военно-техническое сотрудничество со странами НАТО.

«Военно-техническое сотрудничество Украины со странами НАТО в 2018-м и уровень поставок вооружений не может не впечатлять. В мае 2018-го Украина приобрела новейший радар производства Дании — MFTR 2100/40, предназначенный для точных измерений траекторий полета боеприпасов всех видов. Радар изготовлен компанией Weibel Scientific A.S., и применен в присутствии СМИ 26 июля в ходе испытаний новых гаубичных снарядов калибра 155 мм, которые прошли на Гончаровском полигоне», — сообщил Бутусов 19 сентября на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил, что ранее Украина не производила артиллерийские снаряды.

Эксперт считает, что техника, которую Украина закупает у стран НАТО, значительно превосходит по техническим характеристикам российские образцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 и 2018 годах США закладывали в оборонные бюджеты статьи о предоставлении Украине $350 млн помощи на сектор безопасности, включая поставку оборонного летального оружия. Кроме того, Украина передала США список перечень вооружения, который бы хотела получить. В списке — средства воздушной разведки, противотанковые системы, системы РЭБ.