Украину призывают сохранить с Россией торговые отношения

Киев, , 16:01 — REGNUM Украинские политические эксперты поддерживают экономическую политику Киева в отношении Кремля. В частности, директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев считает, что Украине нужно продолжать торговать с Россией.

«Слава Богу, что мы можем и воевать, и торговать. Если бы мы не торговали, то тут люди вообще бы сдохли полностью. Потому что есть хоть какие-то экономические возможности, чтобы экспорт давать еще и туда — в так называемую страну-агрессор. А если бы не было, где продавать эту продукцию?» — задался вопросом Карасев в эфире телеканала «112 Украина».

При этом политический эксперт Дмитрий Васильев напомнил, что за последние четыре года Украина успешно диверсифицировала поставки газа и ядерного топлива.

«Сегодня мы вынуждены торговать… Есть политические силы, которые говорят, что мы должны прекратить все отношения с Россией, но это нелогично для экономики Украины. Если говорить о газе, мы больше двух лет не покупаем газ у «Газпрома». Мы покапаем газ реверсом у других стран. Это уже не российский газ. Как товар он находится в руках Венгрии, Польши или других стран. Мы у них покупаем этот газ. Это как раз та диверсификация, о которой мы говорим. В том числе, если мы говорим об энергоносителях, это касается и ядерного топлива. Сегодня наши атомные станции все больше отходят от российских ТВЭЛЛ и переходят на американский Westinghouse. Мы должны как можно меньше зависеть от России», — сказал Васильев.

Он также отметил, что торговля с Россией позволяет наполнить бюджет Украины из которого финансируются затраты на оборонительную войну.

«Сегодня мы во всем учитываем фактор того, что Россия — агрессор, с которым мы ведем войну. Но если мы говорим, что мы должны отдавать до 5% ВВП на военные потребности Украины, то нам откуда-то надо брать эту экономику… Кооперация с российскими предприятиями — это вынужденный шаг. С другой стороны — это перспективы на будущий мир. Нельзя думать о том, что эта война будет бесконечной… Нам нужно думать, как нам дальше жить с этим соседом и кооперировать отношения», — добавил Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года Евросоюз стал основным торговым партнером Украины. Так, украинский экспорт товаров в страны ЕС увеличился на 31% — до 14,4 млрд долларов США, а его объемы превысили уровень докризисного 2013 года. Тогда доля Европы в экспорте достигла 36% и была самой высокой с 2004 года.

Украинские компании наращивали поставки в Европу традиционный ассортимент сырьевых товаров (зерновых, масличных, металлов и руд). При этом Украина нарастила экспорт продукции машиностроения, промышленных изделий. Импорт товаров из стран Европы также рос в 2017 году (на 25% до 20,2 млрд долл. США) и доля региона повысилась до 41%. Рост импорта отражал в основном потребность Украины в энергоносителях. В частности, в природном газе.

В то же время Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины. Согласно официальным данным, в 2017 году общая сумма товарооборота с РФ составила 11 млрд долларов. Так, объем экспорта товаров в РФ в прошлом году составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил 7,2 млрд долл, или 139,9% роста. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 млрд долл.

Напомним, по данным государственной службы статистики Украины, импорт товаров из России на Украину за период с января по апрель 2018 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г. Доля России в экспорте украинских товаров составляет 9,1%.