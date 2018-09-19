Среда, 19 Сентября 2018 года
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Венгрия скрытно раздает паспорта украинским гражданам

Политика

Жителей Украины просят не сообщать о втором гражданстве украинским властям

Берегово, Украина, 19 сентября 2018, 16:00 — REGNUM  В городе Берегово в Закарпатской области представители Венгрии скрытно выдают гражданам Украины венгерские паспорта, сообщает 19 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, в интернете стало доступно видео из города Берегово, на котором видна церемония вручения венгерских паспортов жителям Украины.

«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», — дают клятву счастливые жители Украины.

Паспорта выдают в консульстве Венгрии. Дипломаты также инструктируют граждан, чтобы они не рассказывали властям о получении второго гражданства. Также после получения паспорта украинские жители получают бокал шампанского в качестве угощения.

Напомним, ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен создать должность уполномоченного по делам Закарпатья.

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Внешняя политика Венгрии
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