Венгрия скрытно раздает паспорта украинским гражданам

Берегово, Украина, , 16:00 — REGNUM В городе Берегово в Закарпатской области представители Венгрии скрытно выдают гражданам Украины венгерские паспорта, сообщает 19 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, в интернете стало доступно видео из города Берегово, на котором видна церемония вручения венгерских паспортов жителям Украины.

«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», — дают клятву счастливые жители Украины.

Паспорта выдают в консульстве Венгрии. Дипломаты также инструктируют граждан, чтобы они не рассказывали властям о получении второго гражданства. Также после получения паспорта украинские жители получают бокал шампанского в качестве угощения.

Напомним, ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен создать должность уполномоченного по делам Закарпатья.