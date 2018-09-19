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Военный конфликт в Донбассе унёс жизни более 3 тыс. мирных граждан – ООН

Политика

Среди погибших почти полторы сотни детей

Нью-Йорк, США, 19 сентября 2018, 15:58 — REGNUM  С начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины погибли 2737 человек из числа мирных жителей. Такие данные за период с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года приводятся в обнародованном 19 сентября докладе мониторинговой миссии Организации Объединённых Наций по правам человека на Украине.

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В документе отмечено, что с учётом 298 погибших во время авиакатастрофы рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года общее количество жертв гражданской войны в Донбассе составляет не менее 3035 человек. Уточняется, что среди погибших, в частности, 1571 мужчина, 966 женщин, 144 ребёнка.

Число раненых по состоянию на август этого года составляет от 7 до 9 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе длится с 2014 года. Украина прекращать военный конфликт не намерена. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины обсуждается контактными группами в Минске. Однако принятые договорённости украинской стороной демонстративно не выполняются.

Добавим, что, по данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, только за семь месяцев 2018 года в Донбассе среди гражданского населения погибли 29 человек, ещё 132 мирных жителя были ранены.

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Война в Донбассе
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