Счетный комитет Казахстана модернизирует систему государственного аудита

Астана, , 16:04 — REGNUM Председатель счетного комитета по контролю за исполнением бюджета Казахстана Наталья Годунова рассказала президенту республики Нурсултану Назарбаеву о модернизации системы государственного аудита с учетом мировых стандартов, сообщили 19 сентября в пресс-службе главы государства.

Глава счетного комитета отметила, что ведомство переходит от практики констатации фактов финансовых нарушений к оценке эффективности расходов. Годунова рассказала также об аудите госпрограмм и стратегических планов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года расходы государственного бюджета Казахстана составили 6,2 трлн тенге ($16,6 млрд), что на 18,8% меньше, чем годом ранее.

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