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Бывший премьер-министр Малайзии снова задержан

Политика

Наджиб Разак предстанет перед судом в четверг, 20 сентября

Куала-Лумпур, 19 сентября 2018, 16:02 — REGNUM  Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией снова задержала бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака по подозрению в присвоении 859 млн долларов США, сообщает Sindonews.

Комиссия заявила, что бывший премьер-министр Малайзии предстанет перед судом в четверг, 20 сентября.

Издание отмечает, что задержание должно помочь в расследовании по делу о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, это уже второй случай, когда малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией задерживает Наджиба Разака. Ранее бывший премьер-министр был выпущен под залог.

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Политика Малайзии
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