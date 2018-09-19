Правительство Украины обвинили в невыполнении оборонного заказа на 30%

Киев, , 15:57 — REGNUM Правительство Украины не выполнило оборонный заказ на 30% или на 7 млрд грн (248 млн долл). Об этом 18 сентября в кулуарах Рады заявил секретарь комитета Радыпо вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

Он сообщил, что сегодня комитет по вопросам национальной безопасности рассмотрит вопрос провала оборонного заказа.

«Есть проблема невыполнения государственного оборонного заказа по направлению программ повышения обороноспособности под государственные гарантии. Речь идет о 7 млрд грн, поступление которых на украинские оборонные предприятия под сомнением в этом году. На эти средства должна быть отремонтирована и поставлена техника… Если это не будет реализовано в этом году, то мы будем настаивать, чтобы государственный оборонный заказ был увеличен на эти 7 млрд грн через общий фонд без использования инструмента госгарантий… Рассмотрим вопрос невыполнения правительством Гройсмана оборонного заказа на 30%», — сказал Винник.

Он обвинил правительство Гройсмана в бюрократии, которая блокирует финансирование оборонного сектора.

«Это правильный подход, когда деньги из коммерческого сектора — из банковской системы работают на оборону, но он почему-то блокируется со стороны правительства в связи с внутренней бюрократией. Эти вещи работали в предыдущие годы при правительстве Яценюка. Я не понимаю, почему Гройсман решил это заблокировать в этом году, тем более, что это касается вопроса безопасности и обороны», — добавил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября правительство Украины приняло проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение парламента. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, общий бюджет на безопасность и оборону страны составит 209,5 млрд грн (7,442 млрд долл).

Напомним, ранее Киев увеличил расходы по линии министерства обороны в 2018 году, по сравнению с 2017-м, почти на 25% (до86 млрд грн или 3,043 млрд долл). На обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск в бюджете-2018 заложено почти 60 млрд грн (2,123 млрд долл), причем половина из этой суммы — 30 млрд грн — это зарплаты военных.