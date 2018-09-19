В Литве суд отменил штраф поисковикам советских солдат

Вильнюс, , 15:51 — REGNUM

Вильнюсский окружной административный суд признал незаконным решение литовского департамента культурного наследия о штрафе организации «Забытые солдаты» за захоронение на Антакальнисском воинском кладбище найденных останков солдат Красной армии и царской России, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 сентября.

В решении суда говорится, что департамент просрочил сроки назначения штрафа и игнорировал другое судебное решение о прекращении дела о нарушении. Организацию оштрафовали на 1,5 тыс. евро.

Департамент культурного наследия в феврале 2018 года попросил Вильнюсское самоуправление убрать два надгробных памятника советским солдатам и солдатам царской России, установленные несколько лет назад на Антакальнисском кладбище.

Захоронения, как и установку памятников, выполнила организация поисковиков «Забытые солдаты», соблюдая все законы Литвы, действовавшие на момент установки памятника. Однако некоторые законы в Литве впоследствии изменили, а организацию оштрафовали задним числом уже по новым законам якобы за нарушение.

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Мэрия немедленно потребовала у организации демонтажа надгробий захоронений, поставив ультиматум выполнить работы до конца марта 2018 года. Организация не выполнила требования мэрии.

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МИД РФ ещё в декабре 2017 года выразил надежду на «здравый смысл» литовских властей в этом деле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя решение властей Литвы оштрафовать президента ассоциации военной истории «Забытые солдаты» за памятник с пятиконечной звездой.

«Неправомерность этого решения не вызывает сомнений. Достаточно отметить, что перезахоронение состоялось в 2013 году с согласия мэрии Вильнюса, а ассоциацию обвинили в нарушении действующих с мая 2016 года правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия», — заявила Захарова.

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