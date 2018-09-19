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В случае отмены итогов выборов КПРФ намерена требовать компенсации

Политика

И для кандидата

Москва, 19 сентября 2018, 15:48 — REGNUM  С отменой итогов выборов в Приморье КПРФ намерена потребовать возмещения затрат. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев в ходе брифинга в Госдуме.

«Если Приморская комиссия решение примет, это будет подтверждение, что система проведения выборов в стране попала в сферу уголовного судопроизводства… Помимо того, что будем ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности, будем поднимать вопрос о компенсации ущерба, который нанесен и государству, потому что на проведение выборов потратили миллионы бюджетных денег, и нанесен ущерб нашему кандидату, он вложил серьезные средства в избирательную кампанию, и сейчас все это обваливается», — заявил Соловьев.

Избирательная комиссия Приморья 20 сентября рассмотрит вопрос отмены результатов второго тура выборов. От КПРФ в выборах участвовал Андрей Ищенко.

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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