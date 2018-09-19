Эрдоган призвал не верить в экономический кризис

Анкара, , 15:55 — REGNUM В экономике Турции нет кризиса, заявления о нем — манипулятивны. Об этом заявил во время выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал Haber Turk.

Турция переживает период подъема, укрепляясь, она движется в будущее, сказал он. Кризиса нет, утвердения о нем являются манипуляциями, добавил политик.

Читайте также: Кризис в Турции: Германия может оказать финансовую помощь

Комментируя возникшую в стране проблему с арендной платой в торговых центрах, Эрдоган призвал арендаторов не верить обманщикам и не платить за площади иностранной валютой. В Турции в силе турецкая лира, а не американский доллар, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября турецкий Центробанк повысил ключевую ставку с 17,75% до 24% годовых. Вслед за этим курс турецкой лиры к доллару США вырос до 6,051. С начала года курс лиры к доллару и евро неуклонно снижался, упав 10 августа до отметки 6,41 лиры за доллар.

Читайте также: Центральный Банк Турции поднял ключевую ставку до 24% годовых