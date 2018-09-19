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В краснодарском Геленджике выбрали нового мэра

Политика

Алексей Богородистов сменил проработавшего в этой должности десять лет Виктора Хрестина

Геленджик, Краснодарский край, 19 сентября 2018, 15:44 — REGNUM  Нового главу города Геленджик Краснодарского края выбрали депутаты гордумы нового созыва 19 сентября, на своем первом заседании. Об этом сообщили в администрации города.

На заседании думы утвердили результаты прошедших выборов, избрали председателя и заместителя председателя Думы, а также главу муниципального образования город-курорт Геленджик. Председателем гордумы нового созыва избран Михаил Димитриев, он же будет руководить и фракцией партии «Единая Россия» в парламенте.

Также депутаты выбрали главу города. Изначально в конкурсе на замещение должности главы Геленджик участвовали пять кандидатов, три кандидатуры были предложены депутатам.

По результатам тайного голосования главой муниципального образования город-курорт Геленджик единогласно был избран Алексей Богодистов.

Отметим, что он сменил на посту Виктора Хрестина, который возглавлял Геленджик с 2008 года. Сам Хрестин баллотировался в депутаты городской думы как самовыдвиженец и выиграл выборы в своем округе. 10 сентября он оставил пост мэра.

Алексей Богодистов родился в 1981 году, работал в коммерческих структурах, с 2013 года являлся депутатом городской думы.

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Назначение глав муниципальных образований
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