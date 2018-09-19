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Зюганов: Жириновский идет по пути фашистов и нацистов

Политика

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Зюганов: Жириновский идет по пути фашистов и нацистов
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Неонацист

Москва, 19 сентября 2018, 15:41 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на антикоммунистические заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

«Это недопустимо», — заявил Зюганов.

«Моя личная точка зрения, что он не здоров — Жириновский. Что касается его психопатии, антисоветизма, то это стало маниакальной навязчивостью, которая была свойственна фашизму и прежде всего Гитлеру. Он идет по пути фашистов и нацистов, они в первую очередь расправлялись с коммунистами», — сказал он.

«Это коллективный Янукович», — считает Зюганов. Он призвал не накалять обстановку.

Ранее Жириновский заявил о недопустимости нахождения у власти представителей КПРФ и обвинил КПРФ в фальсификации выборов в Приморье.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский обвинил КПРФ в попытке захватить власть в Приморье

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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