В МВД пояснили «принадлежность» Петрова и Боширова к ГРУ

Москва, , 15:39 — REGNUM По базе данных Федеральной миграционной службы невозможно установить, является ли человек сотрудником Главного разведывательного управления или нет. Об этом журналистам заявил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов, комментируя добытые прессой «сведения» о подозреваемых Лондоном в причастности к отравлению Скрипалей гражданах РФ Александре Петрове и Руслане Боширове.

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«Конечно, невозможно. Из базы данных ФМС ничего подобного нельзя понять», — цитирует РИА Новости слова Зубова.

Замглавы правоохранительного ведомства также добавил, что в УФМС нет подразделений, «подведомственных ГРУ или кому-либо ещё».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Скотланд-Ярд обвинил в «отравлении» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Сообщалось, что они якобы служат в российской разведке и в номере лондонской гостиницы, где они якобы останавливались, обнаружены следы так называемого яда «Новичок». Британский проект Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что, «согласно базе данных ФМС, Петров и Боширов были агентами ГРУ».

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13 сентября и Петров, и Боширов в интервью RT опровергли свою причастность к делу Скрипалей. По их словам, они были в Солсбери исключительно в туристических целях и никого не собирались убивать.

Напомним, Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочь были госпитализированы с признаками отравления в больницу города Солсбери 4 марта. Власти Великобритании без предъявления доказательств обвинили Россию в причастности к произошедшему.

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