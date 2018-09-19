Спикер Рады подписал закон об увеличении состава ЦИК Украины

Киев, , 15:37 — REGNUM Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон об увеличении количества членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины с 15 до 17 человек, сообщает 19 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Парубий подписал закон «О внесении изменения в статью 6 закона Украины «О Центральной избирательной комиссии». При этом оппозиционные партии зарегистрировали три закона, отменяющих увеличение числа членов ЦИК, но ни один из законопроектов не был принят.

Напомним, ранее депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что украинский президент намерен «приватизировать» ЦИК. Депутат считает увеличение состава ЦИК на два человека абсурдным, поскольку это позволяет Порошенко «иметь контролируемое большинство» в комиссии.