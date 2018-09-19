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Асад не звонил Путину после крушения Ил-20, подтвердили в Кремле

Политика

Соболезнования России выразил сирийский постпред при ООН Башар Джаафари

Москва, 19 сентября 2018, 15:37 — REGNUM  Дамаск ограничился официальным заявлением в связи с гибелью в небе над Сирией российского самолета Ил-20. Сирийский президент не звонил своему российскому коллеге после происшествия, сообщил 19 сентября журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о возможном звонке Башара Асада Путину и предположил, что журналисты слышали о заявлении сирийской стороны.

В Кремле не располагают сведениями о том, передали ли сирийские военные России какие-либо данные о происшествии. Этот вопрос Песков переадресовал российскому оборонному ведомству.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 17 сентября российский самолет Ил-20, возвращавшийся на авиабазу Хмеймим, был поражен сирийской системой ПВО и рухнул в море. На борту находились 15 военнослужащих, все они погибли. Вину за катастрофу Минобороны РФ возложило на Израиль, наносивший в ту ночь воздушные удары по Сирии.

18 сентября сирийский постпред при ООН Башар Джаафари выразил России соболезнования и назвал погибших военных мучениками.

«Та же кровь, тот же враг, та же победа против того же вида терроризма», — сказал Джаафари, обвинив в гибели Ил-20 израильских военных.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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