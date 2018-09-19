Хельсинки, , 15:50 — REGNUM Индонезия и Финляндия согласны содействовать миру во всем мире посредством межконфессионального диалога, сообщает МИД Индонезии.

Первый индонезийско-финский межконфессиональный диалог прошел в Хельсинки. Стороны договорились о совместной работе по укреплению сотрудничества в деле содействия миру.

Посол Индонезии в Финляндии Вивик Сетьявати Фирман, представляя индонезийскую делегацию, подчеркнула, что «межконфессиональный диалог — важная платформа для обмена опытом в преодолении радикализма и экстремизма».

Стороны также обсудили роль средств массовой информации в борьбе с поддельными новостями и разжиганием ненависти.

18 сентября 2018 года индонезийская делегация посетила Хельсинский университет. Профессор Сити Рухайни Дзухаян прочитала финским студентам лекцию на тему исламского образования и прав женщин в Индонезии.

Напомним, проведение межконфессиональных диалогов является одной из особенностей индонезийской дипломатии с 2004 года. Правительство Индонезии проводит подобные мероприятия на различных уровнях, как двусторонних, региональных, так и многосторонних. На двусторонней основе Индонезия сотрудничает с 30 странами-партнерами.