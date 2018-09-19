Зюганов ответил Булаеву о наказании учителей

Москва, , 15:31 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил члену ЦИК Николаю Булаеву на его призыв отозвать заявления в правоохранительные органы против глав участковых комиссий в Приморье, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября. Он напомнил о своей беседе с Булаевым.

«У вас почти везде во всех комиссиях учителя, директора школ возглавляют эти комиссии. Вы учите учителей воровать голоса, приписываете… Вы разлагаете общество», — напомнил Зюганов свою беседу с Булаевым.

Коммунисты не настаивают на наказании учителей.

«Мы не настаиваем на том, чтобы кого-то привлекли к уголовной ответственности, но мы настаиваем, чтобы было расследование, в результате которого те, кто был в комиссиях, заявили: нас (мэр Евгений) Корж заставлял это делать или опровергнут пусть. Но те, кто заставлял и фальсифицировал, должны сидеть в тюрьме», — сказал лидер КПРФ.

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