Владимир Путин выступит на II Евразийском женском форуме

Москва, , 15:30 — REGNUM На пленарном заседании II Евразийского женского форума выступит президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава российского государства 20 сентября в Санкт-Петербурге выступит на форуме, который пройдет в Таврическом дворце.

«Основная тема форума — «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие», — сообщили в Кремле.

По сведениям организаторов мероприятия, в форуме примут участие порядка двух тысяч участников из более чем 100 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова способствовать переговорам представителей КНДР и Южной Кореи на площадках Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Петербург примет делегацию из КНДР на Евразийском женском форуме