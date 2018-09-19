Зюганов просит Путина отправить Тарасенко в отставку

Москва, , 15:21 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов требует от президента РФ Владимира Путина отставки Андрея Тарасенко, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

«Мы заинтересованы, чтобы в Приморье пришли нормальные люди. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», — заявил Зюганов в ходе брифинга в Госдуме.

Он настаивает на роспуске комиссий, которые нарушили все законы и нормы, закончить расследование и сделать выводы.

«Нужно провести на уровне гаранта Конституции обсуждение этих проблем», — считает он. По мнению Зюганова, крупные политические партии должны принимать участие в этом обсуждении.