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Зюганов просит Путина отправить Тарасенко в отставку

Политика

Второй тур

Москва, 19 сентября 2018, 15:21 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов требует от президента РФ Владимира Путина отставки Андрея Тарасенко, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

«Мы заинтересованы, чтобы в Приморье пришли нормальные люди. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», — заявил Зюганов в ходе брифинга в Госдуме.

Он настаивает на роспуске комиссий, которые нарушили все законы и нормы, закончить расследование и сделать выводы.

«Нужно провести на уровне гаранта Конституции обсуждение этих проблем», — считает он. По мнению Зюганова, крупные политические партии должны принимать участие в этом обсуждении.

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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