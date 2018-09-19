Мэр Москвы произвёл первые назначения в новой должности

Москва, , 15:19 — REGNUM Новый-старый мэр Москвы Сергей Собянин после вступления в должность главы столицы приступил к формированию администрации. Так, сегодня, 19 сентября, он произвёл ряд кадровых назначений на должности своих помощников. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.

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«Из новых лиц — заместитель по экономике Ефимов Владимир Владимирович. Молодой современный способный человек, ранее работал руководителем департамента», — сообщил мэр Москвы.

Также произошли и некоторые перестановки. Наталья Сергунина возглавила аппарат правительства. В новой должности она будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства. Вопросами социальной политики будет заниматься Анастасия Ракова. Свои основные направления деятельности сохраняют заместители Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Пётр Бирюков, а также Максим Ликсутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября Сергей Собянин был переизбран в должности мэра Москвы на пятилетний срок. За него проголосовали свыше 70% избирателей. Церемония официального вступления в должность состоялась 18 сентября в концертном зале парка «Зарядье». Своим первым указом Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы.

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