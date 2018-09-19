Зюганов спрашивает Трутнева, давал ли он команду фальсифицировать выборы

Москва, , 15:13 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поблагодарил избирателей и штабы по организации протестных действий в Приморье, а также задал вопрос профильному замглавы правительства РФ передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

«Хотел бы услышать от (вице-премьера Юрия) Трутнева, давал ли он команду (фальсифицировать выборы) или нет», — заявил Зюганов.

По данным ЦИК, во втором туре на выборах губернатора Приморья побеждает Андрей Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко занимает второе место. Избирательная комиссия Приморья 20 сентября рассмотрит вопрос отмены результатов второго тура выборов.