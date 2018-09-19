Зюганов требует уголовной ответственности Тарасенко и Братыненко

Москва, , 15:10 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на возбуждении уголовных дел в отношении Андрея Тарасенко и его заместителя Дмитрия Братыненко, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

«Мы настаиваем на тщательном расследовании этой криминально — уголовной драмы… Прикрытие обеспечивали Тарасенко и его заместитель по внутренней политике Братыненко», — сказал Зюганов в ходе брифинга в Госдуме. «Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела», — отметил он.

Избирательная комиссия Приморья 20 сентября рассмотрит вопрос отмены результатов второго тура выборов.