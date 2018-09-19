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Зюганов требует уголовной ответственности Тарасенко и Братыненко

Политика

По итогам выборов

Москва, 19 сентября 2018, 15:10 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на возбуждении уголовных дел в отношении Андрея Тарасенко и его заместителя Дмитрия Братыненко, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

«Мы настаиваем на тщательном расследовании этой криминально — уголовной драмы… Прикрытие обеспечивали Тарасенко и его заместитель по внутренней политике Братыненко», — сказал Зюганов в ходе брифинга в Госдуме. «Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела», — отметил он.

Избирательная комиссия Приморья 20 сентября рассмотрит вопрос отмены результатов второго тура выборов.

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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