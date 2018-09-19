Украинских спасателей обязали использовать феминитивы

Киев, , 15:12 — REGNUM Пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обязали использовать «женские» названия профессий, сообщили 19 сентября на официальном сайте МВД страны.

Специально для официальных представителей ГСЧС был создан и утверждён словарь с названиями профессий:

«Спасательница, пожарная и десятки других профессий, которые раньше считались традиционно мужскими, постепенно осваиваются женщинами и становятся нормой нашей жизни. Активное использование пресс-офицерами и пресс-офицерками ГСЧС феминитивов проложит путь для более системных изменений», — сказано в сообщении.

Напомним, в начале сентября Верховная рада Украины отменила ограничения для женщин, касающиеся службы в ВСУ. Таким образом, парламентарии уравняли права мужчин и женщин в украинской армии.

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