«Выборы Шрёдингера»: ситуация с выборами в Приморье стала новым мемом

Владивосток, , 15:05 — REGNUM Решение ЦИК РФ рекомендовать Приморскому избиркому признать итоги выборов губернатора недействительными, о котором сегодня, 19 сентября, объявила глава ведомства Элла Памфилова, стало новым мемов в социальных сетях. Пользователи не без иронии отнеслись к этому сообщению.

Рекомендация ЦИК стала одной из самых обсуждаемых тем в разных социальных сетях и мессенджерах. Большинство юзеров удивило такое решение. Многие открыто пишут, что не понимают, что произошло на выборах в Приморье.

https://twitter.com/leshamelnikov/status/1042335719593857024

Также в Telegram эта тема активно обсуждается. Например, автор канала «Таня Ф.» назвал выборы в Приморье «выборами Шрёдингера». В другом популярном Telegram-канале «Как-то вот так» опубликовали фотографию сильно удивлённых людей.

«Ситуация действительно такая странная, что только и остается, что мемы постить», — отмечает автор Telegram-канала «Постправда».

Однако далеко не все согласились с тем, что ситуацию с выборами можно оценивать как «странную». Так, на канале «Ortega» отметили, что эта не странная, а сложная история.

«Эта ситуация решается, как ей и должно — в установленном законом порядке. Ничего удивительного. Это даже проблемой всерьёз назвать нельзя. Проблемы начинаются, когда законного решения ситуация не имеет, а политический процесс переходит, соответственно, в несистемное качество. Но до проблем нам, по счастью, ещё очень и очень далеко», — говорится в посте.

Некоторые пользователи отметили, что за решением ЦИК РФ рекомендовать Приморскому избиркому признать итоги выборов губернатора недействительными должно последовать заведение уголовного дела.

https://twitter.com/CapAdecvate/status/1042345160514985984

Удивляет юзеров и тот факт, что третий тур выборов состоится только через три месяца.

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Напомним, что 16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора. В борьбе за этот пост соревновались кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко. При подсчете 95% протоколов лидировал кандидат Ищенко (51,24%). Тарасенко к тому времени набирал 46,16%. Однако после обработки последних протоколов УИК результат изменился в пользу кандидата от «Единой России».

Сегодня Элла Памфилова объявила, что решение рекомендовать Приморскому избиркому признать итоги выборов губернатора недействительными утверждено на заседании ЦИК РФ. За рекомендацию проголосовали единогласно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поддержал решение ЦИК.

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