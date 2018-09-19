«Женщина в трусах» — угроза репутации России?

Москва, , 15:05 — REGNUM Новое отравление в Солсбери смахивает на «ложный донос». С таким предположением выступили участники дискуссии в программе «60 минут» на телеканале Россия 1. Пострадавшая в инциденте модель Анна Шапиро рассказала британским СМИ о своих догадках, связанных с российским следом.

«Боевые отравляющие вещества убивают. Можно отравиться в шашлычной, будет диарея. Но когда применяются боевые отравляющие вещества, там один исход — летальный», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

По его словам, если переводить в юридическую плоскость, то «за заведомо ложный донос нужно возбуждать уголовное дело».

«Россия до этого не должна опускаться, ни в коем случае», — ответил другой эксперт, публицист Николай Стариков.

Политолог Андрей Никулин поинтересовался, кто из собеседников готов отравить себя, чтобы повысить известность? Он считает, что обсуждение возможности санкций за новые отравления — «это последствия потери репутации» страны.

«На Украине вооруженный переворот, люди силой захватывают власть, но у них репутация окей, отличная. Им деньги миллиардами дают. А у нас женщина из Нижнего Новгорода едет, простите, в трусах одних в Солсбери, травится в ресторане ‑ и тут санкции», — не выдержал ведущий Евгений Попов.

Впрочем, Никулин признал, что история с отравлением Анны Шапиро и ее мужа в Солсбери — «комедия».

Отравление в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери случилось 16 сентября. Пострадавшими оказались 30-летняя уроженка России Анна Шапиро и ее супруг Алекс Кинг. В конце обеда мужчина почувствовал себя плохо и вскоре был обнаружен лежащим на полу с пеной на губах. После недомогание почувствовала Анна.