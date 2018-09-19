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Фальсификаторов выборов в Приморье ожидает жесткое наказание — Памфилова

Политика

Глава ЦИК РФ подчеркнула, что подобная практика будет применяться и в других регионах страны

Фальсификаторов выборов в Приморье ожидает жесткое наказание — Памфилова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Элла Памфилова

Москва, 19 сентября 2018, 14:59 — REGNUM  Всех причастных к нарушениям на выборах губернатора Приморского края ждет суровое наказание. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По ее словам, уровень злоупотреблений и фальсификации на выборах в Приморье «шокировали» комиссию ЦИК. Памфилова также сообщила, что всех виновных в фальсификации ждет «жесткое наказание невзирая на лица». Кроме того, глава ЦИК РФ подчеркнула, что подобная практика будет применяться и в других регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не обсуждала вопрос об отмене итогов выборов в Приморье с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Памфиловой, она не беспокоит президента по таким вопросам, а имеет свою позицию и понимание ситуации.

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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