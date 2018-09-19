Жителей Львовщины научат нелюбить русскую культуру

Львов, Украина, , 14:56 — REGNUM Специальная межведомственная группа разъяснит жителям Львовской области Украины положения моратория на русскоязычный «культурный продукт». Решение депутатов Львовского областного совета об установлении моратория опубликовано на сайте этого органа самоуправления.

Запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта в любых формах» установлен в регионе до полного прекращения «оккупации территории Украины». Решение принято голосами 57 депутатов, 43 парламентария высказались против.

Рабочая группа займется проведением разъяснительных бесед среди населения и работников предприятий. Кроме того, в облсовете должны разработать обращеие к Верховной раде о поправках, распространяющих мораторий на всю Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, за государственным переворотом 2014 года на Украине последовала активная борьба с российским культурным наследием. Так, Киев запретил трансляцию некоторых фильмов и ввоз в страну книг с «антиукраинским» содержанием.

Читайте также: Эксперт о запрете русского языка во Львове: «Это закончится полным крахом»