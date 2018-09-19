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Обама хочет арендовать землю в Чикаго на 99 лет за $10

Политика

Подобная наглость вызвала возмущение у общественников

Чикаго, США, 19 сентября 2018, 14:54 — REGNUM  Бывший президент США Барак Обама планирует взять в аренду землю в городе Чикаго сроком на 99 лет всего лишь за $10, сообщает 19 сентября Fox News.

Бывший глава Белого дома претендует на Jackson Park в городе Чикаго. Данная информация, доступная в открытых источниках, вызвала удивление у некоторых общественников.

«Идея аренды бесценного общественного парка на 99 лет всего за $10 поражает, особенно в связи с тем, что в наше время природные ресурсы государства находятся в плачевном состоянии», — заявила соучредитель Jackson Park Watch Маргарет Шмид.

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