1,1 млн экземпляров книги Боба Вудворда «Страх» распроданы в США

Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Более 1,1 млн книг американского журналиста-исследователя Боба Вудворда о президенте США Дональде Трампе были распроданы в первую неделю, сообщает Europe1.

«900 тыс. экземпляров книги «Страх. Трамп в Белом доме» были проданы в первый день старта продаж. Эта цифра включает в себя продажи печатных книг, аудио и цифровых книг», — заявили в издательстве, дочерней компании медиа-группы CBS.

Американское издание приняло решение отпечатать еще 1,2 млн книг.

Напомним, президент США Дональд Трамп пытался неоднократно дискредитировать книгу Боба Вудворда, говоря, что в ней нет ни слова правды.