Среда, 19 Сентября 2018 года
16:28:45 МСК

1,1 млн экземпляров книги Боба Вудворда «Страх» распроданы в США

Политика

900 тыс. экземпляров книги «Страх. Трамп в Белом доме» были проданы в первый день старта продаж

Вашингтон, 19 сентября 2018, 14:49 — REGNUM  Более 1,1 млн книг американского журналиста-исследователя Боба Вудворда о президенте США Дональде Трампе были распроданы в первую неделю, сообщает Europe1.

«900 тыс. экземпляров книги «Страх. Трамп в Белом доме» были проданы в первый день старта продаж. Эта цифра включает в себя продажи печатных книг, аудио и цифровых книг», — заявили в издательстве, дочерней компании медиа-группы CBS.

Американское издание приняло решение отпечатать еще 1,2 млн книг.

Напомним, президент США Дональд Трамп пытался неоднократно дискредитировать книгу Боба Вудворда, говоря, что в ней нет ни слова правды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Книгоиздание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить