НАТО передал ВСУ почти полсотни снайперских винтовок

Луганск, , 14:32 — REGNUM Украинские войска в Донбассе получили 450 снайперских винтовок образца вооружения НАТО, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 19 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, винтовки получили десантно-штурмовые войска ВСУ, которые уже приступили к подготовке снайперских пар на 37-м общевойсковом полигоне. После обучения украинские снайперы будут направлены в Донбасс для ведения боевых действий против мирного населения.

Напомним, Минские соглашения запрещают всем сторонам конфликта на Востоке Украины вести огонь. Но украинские каратели демонстративно игнорируют все соглашения, продолжая обстрелы из запрещенных вооружений.