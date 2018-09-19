Среда, 19 Сентября 2018 года
14:51:04 МСК

Памфилова поблагодарила избирком Приморья за оперативную работу

Политика

Ранее ЦИК рекомендовал из-за выявленных нарушений отменить итоги выборов губернатора в Приморье

Москва, 19 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  Избирательная комиссия Приморского края получила благодарность от Центризбиркома России — за оперативное взаимодействие при разборе ситуации с выборами губернатора. Об этом заявила 19 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, председатель избиркома Приморья Татьяна Гладких и рядовые члены комиссии заслуживают благодарности, поскольку они «постоянно оперативно работали» с комиссией ЦИК России. Напомним, ранее ЦИК рекомендовал из-за выявленных нарушений отменить итоги выборов губернатора в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев призвал отозвать заявления в правоохранительные органы против глав участковых комиссий, где в ходе выборов губернатора Приморского края 16 сентября были зафиксированы нарушения.

Читайте также: ЦИК призвал искать истинных виновных в нарушениях на выборах главы Приморья

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить