Памфилова поблагодарила избирком Приморья за оперативную работу

Москва, , 14:26 — REGNUM Избирательная комиссия Приморского края получила благодарность от Центризбиркома России — за оперативное взаимодействие при разборе ситуации с выборами губернатора. Об этом заявила 19 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, председатель избиркома Приморья Татьяна Гладких и рядовые члены комиссии заслуживают благодарности, поскольку они «постоянно оперативно работали» с комиссией ЦИК России. Напомним, ранее ЦИК рекомендовал из-за выявленных нарушений отменить итоги выборов губернатора в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев призвал отозвать заявления в правоохранительные органы против глав участковых комиссий, где в ходе выборов губернатора Приморского края 16 сентября были зафиксированы нарушения.

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