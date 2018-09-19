В Прикамье меняют финансирование совместных с населением проектов

Пермь, , 14:56 — REGNUM В Пермском крае после реформы органов местного самоуправления и с появлением новых укрупненных муниципальных образований изменится финансирование проектов в рамках инициативного бюджетирования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре заксобрания региона, в преобразованных территориях начнет действовать единая квота по сумме субсидирования и количеству проектов, исходя из суммирования показателей до момента объединения.

Изменения коснулись и документации. Так, вместо двух документов о предоставлении субсидии и конкурса проектов, теперь появится единый регламент по этим вопросам. В новом документе прописаны условия конкурса и предоставления субсидий, а также контроля за их расходованием.

По данным министерства территориального развития Пермского края, для преобразованных муниципальных образований финансирование одного проекта не может превышать 4 млн рублей. В качестве примера, ведомство представило Усольский район и Березники, которые стали единым муниципальным образованием и где максимальное количество проектов — 24, а их общая стоимость составила 156 млн рублей. В Березниках к реализации на условиях софинансирования с участием граждан предложено 4 проекта, по 1 млн рублей на каждый проект, а в Усольском районе — 20 проектов на 12 млн рублей, стоимость каждого проекта составляет 2 млн рублей.

Объем субсидий определяется по следующему принципу: на каждый рубль, высвобожденный от расходов на содержание органов местного самоуправления, выделять один рубль из краевого бюджета. Субсидии предлагается предоставлять ежегодно в течение трех лет, начиная с года, на который впервые сформирован единый бюджет преобразованного муниципального образования. В 2018—2020 годах субсидия для таких муниципалдьных образований по предварительнй оценке составят примерно 200 млн рублей.

Сейчас муниципальное образование вправе представить не более пяти проектов по линии ТОСов, размер субсидии не может превышать 75% стоимости одного проекта ТОС и составляет не более 750 тысяч рублей. Ранее эта сумма не превышала 500 тыс. рублей. Если во время конкурса муниципальные образования наберут равное количество баллов, то приоритет отдадут тому, у кого больше доля финансового участия граждан и спонсоров, а также предпочтение будет в пользу таких проектов, которые касаются сферы пожарной безопасности и сооружения спортивных площадок.

Стоит отметить, что в 2018 году на конкурс проектов в рамках инициативного бюджетирования в Прикамье от местных жителей поступило 455 заявок. Из них 102 признано победителями. На реализацию этих проектов из краевого бюджета выделяется 96,5 млн рублей.

Добавим, в 2018 году в Пермском крае шло активное объединение и укрупнение территориий. Созданые Гремячинский, Краснокамский, Чайковский, Горнозаводский, Оханский городские округа, городской округ Кизел, а также произошло объединение муниципальных районов с существовавшими городскими округами: Березников и Усольского района; Соликамска и Соликамского района.