Во Франции появится музей-мемориал

Париж, , 14:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале строительства музея-мемориала в среду, 19 сентября, во время ежегодной церемонии памяти о жертвах терроризма, сообщает Europe1.

Глава государства также заявил о создании специального центра, отвечающего за заботу и уход за пострадавшими гражданами Франции за границей, в том числе, оказание поддержки в случае, если пострадавшие хотят присутствовать на судебном процессе за границей.

Эммануэль Макрон упомянул о создании «дня памяти о жертвах терроризма», дата которого еще предстоит определить.

Напомним, в июле 2018 года премьер-министр Франции представил новый антитеррористический план.

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