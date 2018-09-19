Песков прокомментировал причастность РФ к новым отравлениям в Солсбери

Москва, , 14:15 — REGNUM Сообщения и обвинения в адрес России по поводу новых отравлений, произошедших в британском Солсбери, абсурдны. Такое заявление 19 сентября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Не думаю, что есть смысл комментировать подобные сообщения, — сказал журналистам официальный представитель Кремля. — Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна»

Напомним, госпитализированная 30-летняя модель российского происхождения Анна Шапиро в интервью таблоиду The Sun заявила, что после получения ей израильского гражданства и отказа от российского ей стали поступать угрозы. Поэтому она была вынужденна покинуть Россию. Модель уверена, что её пытались отравить «люди Путина».

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября итальянский ресторан Prezzo в Солсбери был оцеплен полицией из-за того, что двум посетителям стало плохо во время приёма пищи. Позднее стали известны имена пострадавших. Это бывшая российская подданная, 30-летняя модель Анна Шапиро и её супруг, гражданин Великобритании 42-летний Алекс Кинг. По словам Шапиро, в ресторане они заказали пиццу, рыбу и овощи, а также по бокалу белого вина, а через некоторое время она обнаружила своего мужа лежащим на полу в туалете с пенистыми выделениями на губах. Сама Шапиро тоже почувствовала себя плохо.

Добавим, ранее в марте 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочь Юлия попали в больницу в критическом состоянии. Власти Великобритании сразу же обвинили Москву в причастности к произошедшему, заявив, что нервно-паралитическое вещество, воздействию которого подверглись Скрипали, были изготовлено в России. Доказательств этому не представлено до сих пор.

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